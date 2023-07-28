Изот Петрович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Петр Иванович
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Севастьяновна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Арсений Изотович
Мать ребёнка: Мелания Севастьяновна
Рождение ребёнка
01.10.1869
Дочь: Прасковья Изотовна
Мать ребёнка: Мелания Севастьяновна
Смерть
Неизвестно