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Изот Петрович

Место рождения

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Петр Иванович

Мать: Евдокия Васильевна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Севастьяновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Арсений Изотович

Мать ребёнка: Мелания Севастьяновна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1869

Дочь: Прасковья Изотовна

Мать ребёнка: Мелания Севастьяновна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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