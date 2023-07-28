Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Карп Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Изот Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Смерть
Неизвестно