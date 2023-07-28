Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Карп Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Изот Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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