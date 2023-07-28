Мелания Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелания Севастьяновна

Мелания Севастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изот Петрович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Арсений Изотович

Отец ребёнка: Изот Петрович

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1869

Дочь: Прасковья Изотовна

Отец ребёнка: Изот Петрович

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.