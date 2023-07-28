Мелания Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изот Петрович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Арсений Изотович
Отец ребёнка: Изот Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1869
Дочь: Прасковья Изотовна
Отец ребёнка: Изот Петрович
Смерть
Неизвестно