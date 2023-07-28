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Арсений Изотович

Место рождения

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Изот Петрович

Мать: Мелания Севастьяновна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кирилл Арсеньевич

Мать ребёнка: Ольга Константиновна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Мать ребёнка: Ольга Константиновна

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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