Арсений Изотович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Изот Петрович
Мать: Мелания Севастьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кирилл Арсеньевич
Мать ребёнка: Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Ивлиева Агриппина Арсеньевна
Мать ребёнка: Ольга Константиновна
Смерть
Неизвестно