Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Константиновна

Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Изотович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кирилл Арсеньевич

Отец ребёнка: Арсений Изотович

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Ивлиева Агриппина Арсеньевна

Отец ребёнка: Арсений Изотович

Мольгино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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