Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Изотович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кирилл Арсеньевич
Отец ребёнка: Арсений Изотович
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Ивлиева Агриппина Арсеньевна
Отец ребёнка: Арсений Изотович
Смерть
Неизвестно