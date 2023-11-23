Розина (Черемовская) Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: (Черемовский) Семен Адрианов

Мать: Екатерина Семенова

Бракосочетание
05.02.1811

Муж: Розин Григорий Иоаннов

Супруг(-а): Ирина Семенова Розина
Рождение ребёнка
20.11.1812

Сын: Розин Павел Григорьев

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Черемовский (Розин) Петр Григорьев

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
15.12.1815

Дочь: (Черемовская) Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
05.02.1817

Сын: Розин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
05.02.1817

Сын: Розин Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

https://af.yar-archives.ru/archive4/unit/3661#301 05.02.1817 Алексей и Дмитрий - близнецы у Григория Ивановича Розина Фонд № 419. Оп.4. Д. 32 Кол-во листов: 371 Даты документов: 1782-1823 годы Раздел... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1818

Дочь: Зефирова (Розина) Афанасия Григорьева

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
01.10.1820

Сын: Розин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
Около 17.03.1822

Сын: Черемовский (Розин) Василий Григорьев

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
09.04.1824

Сын: Черемовский (Розин) Николай Григорьев

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
15.09.1826

Дочь: Задубровская (Розина) Любовь Григорьева

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
14.04.1828

Дочь: (Розина) Александра Григорьева

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
25.01.1830

Дочь: (Розина) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
05.03.1832

Сын: Розин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Рождение ребёнка
17.03.1834

Дочь: (Розина) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов

Смерть
После 1867

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