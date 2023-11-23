Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: (Черемовский) Семен Адрианов
Мать: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Сын: Черемовский (Розин) Петр Григорьев
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Дочь: (Черемовская) Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Дочь: Зефирова (Розина) Афанасия Григорьева
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Сын: Черемовский (Розин) Василий Григорьев
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Сын: Черемовский (Розин) Николай Григорьев
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Дочь: Задубровская (Розина) Любовь Григорьева
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Дочь: (Розина) Александра Григорьева
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Дочь: (Розина) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов
Дочь: (Розина) Мария Григорьева
Отец ребёнка: Розин Григорий Иоаннов