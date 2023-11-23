Екатерина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: (Черемовский) Семен Адрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Отец ребёнка: (Черемовский) Семен Адрианов
Смерть
Неизвестно