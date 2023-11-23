Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемовский Ефим Семенов

Отец ребёнка: (Черемовский) Семен Адрианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Черемовский) Семен Адрианов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Отец ребёнка: (Черемовский) Семен Адрианов

Смерть
Неизвестно

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