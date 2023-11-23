(Черемовский) Семен Адрианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черемовский) Семен Адрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1832

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: (Черемовский) Адриан Борисов

Мать: Зиновия Семенова

(Черемовский) Семен Адрианович (1757 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. В школах не обучался. 28 июля 1779 года по указу определен... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемовский Ефим Семенов

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Семенова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Смерть
До 1832

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