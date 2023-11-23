(Черемовский) Семен Адрианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: (Черемовский) Адриан Борисов
Мать: Зиновия Семенова
(Черемовский) Семен Адрианович (1757 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. В школах не обучался. 28 июля 1779 года по указу определен... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Смерть
До 1832