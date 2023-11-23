Розин Григорий Иоаннов
Место рожденияс. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Дата рождения1792
Дата смерти23.08.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иоанн Георгиев
Мать: Анастасия Александрова
Жена: не указана
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Сын: Черемовский (Розин) Петр Григорьев
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Дочь: (Черемовская) Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Дочь: Зефирова (Розина) Афанасия Григорьева
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Сын: Черемовский (Розин) Василий Григорьев
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Сын: Черемовский (Розин) Николай Григорьев
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Дочь: Задубровская (Розина) Любовь Григорьева
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Дочь: (Розина) Александра Григорьева
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Дочь: (Розина) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова
Дочь: (Розина) Мария Григорьева
Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова