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Розин Григорий Иоаннов

Место рождения

с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда

Дата рождения

1792

Дата смерти

23.08.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Иоанн Георгиев

Мать: Анастасия Александрова

Розин Григорий Иоаннович (1792 — ?) Родился в семье пономаря села Воздвиженского в Игрищах (Томарова) Романов-Борисоглебского уезда Иоанна Георгиевича1 . С 1809 года обучался в семинарии. Из пиитики, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Христорождествеского на Черемхе Рыбинского уезда.
Бракосочетание
05.02.1811

Жена: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Супруг(-а): Ирина Семенова Розина
Рождение ребёнка
20.11.1812

Сын: Розин Павел Григорьев

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Черемовский (Розин) Петр Григорьев

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
15.12.1815

Дочь: (Черемовская) Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
05.02.1817

Сын: Розин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
05.02.1817

Сын: Розин Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

https://af.yar-archives.ru/archive4/unit/3661#301 05.02.1817 Алексей и Дмитрий - близнецы у Григория Ивановича Розина Фонд № 419. Оп.4. Д. 32 Кол-во листов: 371 Даты документов: 1782-1823 годы Раздел... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1818

Дочь: Зефирова (Розина) Афанасия Григорьева

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
01.10.1820

Сын: Розин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
Около 17.03.1822

Сын: Черемовский (Розин) Василий Григорьев

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
09.04.1824

Сын: Черемовский (Розин) Николай Григорьев

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
15.09.1826

Дочь: Задубровская (Розина) Любовь Григорьева

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
14.04.1828

Дочь: (Розина) Александра Григорьева

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
25.01.1830

Дочь: (Розина) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
05.03.1832

Сын: Розин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
17.03.1834

Дочь: (Розина) Мария Григорьева

Мать ребёнка: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

Смерть
23.08.1857
Похороны
Неизвестно

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