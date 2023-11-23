Черемовский (Розин) Николай Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемовский (Розин) Николай Григорьев

Место рождения

с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда

Дата рождения

09.04.1824

Дата смерти

04.09.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1824

Отец: Розин Григорий Иоаннов

Мать: Розина Ирина Семенова

с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Смерть
04.09.1872
с. Клементьево
Похороны
Неизвестно
священник Николай Григорьев, Погребен на кладбище при церкви
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