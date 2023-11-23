Черемовский (Розин) Николай Григорьев
Место рожденияс. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Дата рождения09.04.1824
Дата смерти04.09.1872
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1824
Отец: Розин Григорий Иоаннов
Мать: Розина Ирина Семенова
с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Смерть
04.09.1872
с. Клементьево
Похороны
Неизвестно
священник Николай Григорьев, Погребен на кладбище при церкви