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Розин Дмитрий Григорьев

Место рождения

с. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда

Дата рождения

05.02.1817

Дата смерти

До 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1817

Отец: Розин Григорий Иоаннов

Мать: Розина (Черемовская) Ирина Семенова

https://af.yar-archives.ru/archive4/unit/3661#301 05.02.1817 Алексей и Дмитрий - близнецы у Григория Ивановича Розина Фонд № 419. Оп.4. Д. 32 Кол-во листов: 371 Даты документов: 1782-1823 годы Раздел... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Николо-Песоцкой церкви г.Углича.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Розина) Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Розина) Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1851

Сын: Розин Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Розина) Елизавета Дмитриева

Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Розин Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Розин Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева

Смерть
До 1875

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