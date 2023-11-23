Розин Дмитрий Григорьев
Место рожденияс. Христорождественское на Черемхе Рыбинского уезда
Дата рождения05.02.1817
Дата смертиДо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1817
https://af.yar-archives.ru/archive4/unit/3661#301 05.02.1817 Алексей и Дмитрий - близнецы у Григория Ивановича Розина Фонд № 419. Оп.4. Д. 32 Кол-во листов: 371 Даты документов: 1782-1823 годы Раздел... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок Николо-Песоцкой церкви г.Углича.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Розина) Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Розина) Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Розина) Елизавета Дмитриева
Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Розин Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Розина (Соколова) Ольга Андреева
Смерть
До 1875