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Приданов Гаврил Димитрев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

28.09.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: не указан

Мать: Приданова Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Приданов Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Приданова Варвара

Рождение ребёнка
22.07.1814

Дочь: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Мать ребёнка: Приданова Варвара

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Приданов Тимофей Гаврилов

Мать ребёнка: Приданова Варвара

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова

Мать ребёнка: Приданова Варвара

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Пераскева Гаврилова

Мать ребёнка: Приданова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приданова Варвара

Смерть
28.09.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: пухотою
Похороны
?.09.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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