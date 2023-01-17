Приданов Гаврил Димитрев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смерти28.09.1830
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: не указан
Мать: Приданова Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Приданов Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: Приданова Варвара
Рождение ребёнка
22.07.1814
Дочь: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова
Мать ребёнка: Приданова Варвара
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Приданов Тимофей Гаврилов
Мать ребёнка: Приданова Варвара
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова
Мать ребёнка: Приданова Варвара
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Пераскева Гаврилова
Мать ребёнка: Приданова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Приданова Варвара
Смерть
28.09.1830
Причина смерти: пухотою
Похороны
?.09.1830
на отведенном кладбище при Казанской церкви