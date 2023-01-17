Приданова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1747
Дата смерти14.02.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
14.02.1820
Причина смерти: христианскою кончиною
Похороны
?.02.1820
на отведенном кладбище при Казанской церкви