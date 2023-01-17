Приданова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриданова Прасковья

Приданова Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

14.02.1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Приданов Гаврил Димитрев

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
14.02.1820
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: христианскою кончиною
Похороны
?.02.1820
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close