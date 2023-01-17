Петрова (Тенетова) (Приданова) Матрена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: Приданов Гаврил Димитрев
Мать: Приданова Варвара
Бракосочетание
23.10.1839
по жениху поручители: Онаго жь села удельные крестьяни Козьма Никитин, Матьвей Козмин,и Димитриий Гаврилов; по невесте онаго жь села удельныя крестьяни Василий Филимонов, Филип Иванов, и Данила Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1840
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Максим Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1843
Сын: Петров (тенетов) Федосей Максимов
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Максим Иванов
Смерть
Неизвестно