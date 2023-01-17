Петрова (Тенетова) (Приданова) Матрена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тенетова) (Приданова) Матрена Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Приданов Гаврил Димитрев

Мать: Приданова Варвара

Бракосочетание
23.10.1839

Муж: Петров (тенетов) Максим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по жениху поручители: Онаго жь села удельные крестьяни Козьма Никитин, Матьвей Козмин,и Димитриий Гаврилов; по невесте онаго жь села удельныя крестьяни Василий Филимонов, Филип Иванов, и Данила Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1840

Сын: Тенетов Федор Максимов

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Максим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1843

Сын: Петров (тенетов) Федосей Максимов

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Максим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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