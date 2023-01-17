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Петров (Тенетов) Максим Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.08.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1821

Отец: Тинет (петров) Иван Алексеев

Мать: Тинетова (петрова) Акилина Андреева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.08.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Петр Алексеев и Матрена Назарова | Казанская церковь
Крещение
07.03.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
крестный отец племянника - Герасима Козьмина Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1839

Жена: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по жениху поручители: Онаго жь села удельные крестьяни Козьма Никитин, Матьвей Козмин,и Димитриий Гаврилов; по невесте онаго жь села удельныя крестьяни Василий Филимонов, Филип Иванов, и Данила Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1840

Сын: Тенетов Федор Максимов

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1843

Сын: Петров (тенетов) Федосей Максимов

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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