Петров (Тенетов) Максим Иванов
Место рождения
Дата рождения07.08.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1821
Крещение
14.08.1821
воспреемники - Петр Алексеев и Матрена Назарова | Казанская церковь
Крещение
07.03.1838
крестный отец племянника - Герасима Козьмина Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1839
по жениху поручители: Онаго жь села удельные крестьяни Козьма Никитин, Матьвей Козмин,и Димитриий Гаврилов; по невесте онаго жь села удельныя крестьяни Василий Филимонов, Филип Иванов, и Данила Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1840
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова
Рождение ребёнка
28.01.1843
Сын: Петров (тенетов) Федосей Максимов
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова
Смерть
Неизвестно