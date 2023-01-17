Приданова (Слепова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: Слепов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Приданов Дмитрий Гаврилов
Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев
Рождение ребёнка
22.07.1814
Дочь: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова
Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Приданов Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Пераскева Гаврилова
Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно