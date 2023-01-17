Приданова (Слепова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приданова (Слепова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Слепов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Приданов Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев

Рождение ребёнка
22.07.1814

Дочь: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Приданов Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Петрова (тенетова) Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Пераскева Гаврилова

Отец ребёнка: Приданов Гаврил Димитрев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приданов Гаврил Димитрев

Смерть
Неизвестно
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