Глушенкова (Приданова) Соломанида (Соломея) Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Приданова) Соломанида (Соломея) Гаврилова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.07.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1814

Отец: Приданов Гаврил Димитрев

Мать: Приданова Варвара

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.08.1814
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - Александр Гаврилов | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1833

Муж: Глушенков Степан Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: со стороны жениха Онаго ж Села казенные крестьяне Федор Андреев Глушенков, Николай Афанасьев Кандалов, Яков Емельянов Глушенков. Со стороны невесты: Степан Иванов Крайнев, Иван Ефимов Немн... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1835

Сын: Глушенков Иоан Степанов

Отец ребёнка: Глушенков Степан Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1837

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Глушенков Степан Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1839

Сын: Глушенков Степан Степанов

Отец ребёнка: Глушенков Степан Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1842

Дочь: Надежда Степанова

Отец ребёнка: Глушенков Степан Симиенов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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