Глушенкова (Приданова) Соломанида (Соломея) Гаврилова
Место рождения
Дата рождения22.07.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1814
Отец: Приданов Гаврил Димитрев
Мать: Приданова Варвара
Крещение
01.08.1814
воспреемник - Александр Гаврилов | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1833
поручители: со стороны жениха Онаго ж Села казенные крестьяне Федор Андреев Глушенков, Николай Афанасьев Кандалов, Яков Емельянов Глушенков. Со стороны невесты: Степан Иванов Крайнев, Иван Ефимов Немн... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1835
Отец ребёнка: Глушенков Степан Симиенов
Рождение ребёнка
28.10.1837
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Глушенков Степан Симиенов
Рождение ребёнка
02.08.1839
Сын: Глушенков Степан Степанов
Отец ребёнка: Глушенков Степан Симиенов
Рождение ребёнка
17.09.1842
Дочь: Надежда Степанова
Отец ребёнка: Глушенков Степан Симиенов
Смерть
Неизвестно