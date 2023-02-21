Приданов Дмитрий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Приданов Гаврил Димитрев
Мать: Приданова Варвара
Бракосочетание
22.10.1826
поручители: Казенные крестьяне Федор Андрев Слепаков Яков Иванов Глушенков Илья Иванов Беляков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1836
Мать ребёнка: Приданова Евдокия Прокофьева
Рождение ребёнка
23.06.1841
Дочь: Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: Приданова Настасья Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно