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Приданов Дмитрий Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Приданов Гаврил Димитрев

Мать: Приданова Варвара

Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Приданова Евдокия Прокофьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Федор Андрев Слепаков Яков Иванов Глушенков Илья Иванов Беляков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1836

Сын: Приданов Василий Дмитрев

Мать ребёнка: Приданова Евдокия Прокофьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1841

Дочь: Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: Приданова Настасья Кондратьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приданова Настасья Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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