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Маняфов Сейфетдин

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Бяширов Маняф

Мать: Мугаба Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфетдинов Минхажетдин

Мать ребёнка: Марьямсаханя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфетдинов Низаметдин

Мать ребёнка: Марьямсаханя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфетдинов Хисаметдин

Мать ребёнка: Марьямсаханя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьямсаханя

Рождение ребёнка
1865

Сын: Сайфетдинов Сиразетдин

Мать ребёнка: Марьямсаханя

Смерть
Неизвестно

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