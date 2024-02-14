Маняфов Сейфетдин
Место рожденияд.Нурлаты Буинского района
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Бяширов Маняф
Мать: Мугаба Первая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марьямсаханя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марьямсаханя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марьямсаханя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьямсаханя
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Марьямсаханя
Смерть
Неизвестно