Марьямсаханя
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маняфов Сейфетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маняфов Сейфетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маняфов Сейфетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маняфов Сейфетдин
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Маняфов Сейфетдин
Смерть
Неизвестно