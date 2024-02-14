Сайфетдинов Минхажетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфетдинов Минхажетдин

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маняфов Сейфетдин

Мать: Марьямсаханя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфетдинова Сарбижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайфетдинова Сарбижамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфетдинова Сарбижамал

Смерть
Неизвестно

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