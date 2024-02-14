Сайфетдинов Минхажетдин
Место рожденияд.Нурлаты Буинского района
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маняфов Сейфетдин
Мать: Марьямсаханя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайфетдинова Сарбижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайфетдинова Сарбижамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сайфетдинова Сарбижамал
Смерть
Неизвестно