Бяширов Маняф
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1772
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Мамушев Бяшир
Мать: (Шабанова) Назлы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губайда Вторая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мугаба Первая Жена
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Маняфова) Мягрибя
Мать ребёнка: Губайда Вторая Жена
Рождение ребёнка
1814
Сын: Маняфов Тохташ
Мать ребёнка: Губайда Вторая Жена
Рождение ребёнка
1820
Сын: Маняфов Ягфар
Мать ребёнка: Мугаба Первая Жена
Рождение ребёнка
1829
Сын: Маняфов Газей
Мать ребёнка: Мугаба Первая Жена
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Маняфова) Хуснизамал
Мать ребёнка: Мугаба Первая Жена
Рождение ребёнка
1839
Сын: Маняфов Сейфетдин
Мать ребёнка: Мугаба Первая Жена