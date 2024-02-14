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Бяширов Маняф

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1772

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Мамушев Бяшир

Мать: (Шабанова) Назлы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губайда Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мугаба Первая Жена

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Маняфова) Мягрибя

Мать ребёнка: Губайда Вторая Жена

Рождение ребёнка
1814

Сын: Маняфов Тохташ

Мать ребёнка: Губайда Вторая Жена

Рождение ребёнка
1820

Сын: Маняфов Ягфар

Мать ребёнка: Мугаба Первая Жена

Рождение ребёнка
1829

Сын: Маняфов Газей

Мать ребёнка: Мугаба Первая Жена

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Маняфова) Хуснизамал

Мать ребёнка: Мугаба Первая Жена

Рождение ребёнка
1839

Сын: Маняфов Сейфетдин

Мать ребёнка: Мугаба Первая Жена

Смерть
1843

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