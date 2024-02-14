Губайда Вторая Жена
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяширов Маняф
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Маняфова) Мягрибя
Отец ребёнка: Бяширов Маняф
Рождение ребёнка
1814
Сын: Маняфов Тохташ
Отец ребёнка: Бяширов Маняф
Смерть
Неизвестно