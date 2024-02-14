Мамушев Бяшир
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1736
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Альметев Мамеш
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шабанова) Назлы
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бяширов Маняф
Мать ребёнка: (Шабанова) Назлы
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бяширов Латыйф
Мать ребёнка: (Шабанова) Назлы
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бяширов Халит
Мать ребёнка: (Шабанова) Назлы