Мугаба Первая Жена
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяширов Маняф
Рождение ребёнка
1820
Сын: Маняфов Ягфар
Отец ребёнка: Бяширов Маняф
Рождение ребёнка
1829
Сын: Маняфов Газей
Отец ребёнка: Бяширов Маняф
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Маняфова) Хуснизамал
Отец ребёнка: Бяширов Маняф
Рождение ребёнка
1839
Сын: Маняфов Сейфетдин
Отец ребёнка: Бяширов Маняф
Смерть
Неизвестно