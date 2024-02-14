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Мугаба Первая Жена

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяширов Маняф

Рождение ребёнка
1820

Сын: Маняфов Ягфар

Отец ребёнка: Бяширов Маняф

Рождение ребёнка
1829

Сын: Маняфов Газей

Отец ребёнка: Бяширов Маняф

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Маняфова) Хуснизамал

Отец ребёнка: Бяширов Маняф

Рождение ребёнка
1839

Сын: Маняфов Сейфетдин

Отец ребёнка: Бяширов Маняф

Смерть
Неизвестно

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