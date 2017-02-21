Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна 21.02.1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

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Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

21.02.1749

Дата смерти

21.05.1772

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1749

Отец: Ломоносов Михаил Васильевич

Мать: (Цильх) Елизавета-Христина

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1767

Сын: Константинов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.1769

Дочь: Раевская (Константинова) Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1770

Дочь: (Константинова) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
03.04.1771

Дочь: (Константинова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Константинова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич

Смерть
21.05.1772
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры.

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