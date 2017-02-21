Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения21.02.1749
Дата смерти21.05.1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1749
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
1767
Сын: Константинов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1769
Дочь: Раевская (Константинова) Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1770
Дочь: (Константинова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.1771
Дочь: (Константинова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Константинова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Константинов Алексей Алексеевич
Смерть
21.05.1772
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры.