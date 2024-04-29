Раевская (Константинова) Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1769
Дата смерти16.12.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1769
Бракосочетание
1794
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.04.1797
Дочь: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне
Отец ребёнка: Раевский Николай Николаевич
Дербент
Смерть
16.12.1844
г. Рим, Папская область
Причина смерти: водянка
Похороны
Неизвестно
Протестантское кладбище Монте-Тестаччо.