Раевская (Константинова) Софья Алексеевна 25.08.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Раевская (Константинова) Софья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1769

Дата смерти

16.12.1844

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1769

Отец: Константинов Алексей Алексеевич

Мать: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

Бракосочетание
1794

Муж: Раевский Николай Николаевич

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.04.1797

Дочь: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне

Отец ребёнка: Раевский Николай Николаевич

Дербент
Смерть
16.12.1844
г. Рим, Папская область
Причина смерти: водянка
Похороны
Неизвестно
Протестантское кладбище Монте-Тестаччо.

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