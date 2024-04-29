Раевский Николай Николаевич 25.09.1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Раевский Николай Николаевич

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Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская империя

Дата рождения

25.09.1771

Дата смерти

28.09.1829

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1771

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
1794

Жена: Раевская (Константинова) Софья Алексеевна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.04.1797

Дочь: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне

Мать ребёнка: Раевская (Константинова) Софья Алексеевна

Дербент
Смерть
28.09.1829
Бовтышка, Киевская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Усыпальница в Крестовоздвиженской церкви в селе Разумовка (ныне Кропивницкий район Кировоградской области Украины)

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