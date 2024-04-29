Раевский Николай Николаевич
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская империя
Дата рождения25.09.1771
Дата смерти28.09.1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1771
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
1794
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.04.1797
Дочь: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне
Мать ребёнка: Раевская (Константинова) Софья Алексеевна
Дербент
Смерть
28.09.1829
Бовтышка, Киевская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
Усыпальница в Крестовоздвиженской церкви в селе Разумовка (ныне Кропивницкий район Кировоградской области Украины)