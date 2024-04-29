Константинов Алексей Алексеевич 16.02.1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Константинов Алексей Алексеевич

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Место рождения

г. Брянск, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская Империя

Дата рождения

16.02.1728

Дата смерти

23.05.1808

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1728

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Брянск, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1767

Сын: Константинов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
25.08.1769

Дочь: Раевская (Константинова) Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
12.11.1770

Дочь: (Константинова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
03.04.1771

Дочь: (Константинова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Константинова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

Смерть
23.05.1808
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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