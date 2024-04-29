Константинов Алексей Алексеевич
Место рожденияг. Брянск, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская Империя
Дата рождения16.02.1728
Дата смерти23.05.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1728
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Брянск, Севская провинция, Белгородская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1767
Сын: Константинов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1769
Рождение ребёнка
12.11.1770
Дочь: (Константинова) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
03.04.1771
Дочь: (Константинова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Константинова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна
Смерть
23.05.1808
г. Санкт-Петербург, Российская Империя