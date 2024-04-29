Ломоносов Михаил Васильевич 19.11.1711 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломоносов Михаил Васильевич

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Место рождения

д. Мишанинская, Двинской уезд Архангелогородская губерния, Русское царство

Дата рождения

19.11.1711

Дата смерти

15.04.1765

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1711

Отец: Ломоносов Василий Дорофеевич

Мать: Ломоносова (Сивкова) Елена Ивановна

д. Мишанинская, Двинской уезд Архангелогородская губерния, Русское царство
Бракосочетание
?.02.1739

Жена: (Цильх) Елизавета-Христина

Марбург, Германия
Супруг(-а): Елизавета Андреевна (Лизхен-Христина) Ломоносова (Цильх)
Рождение ребёнка
08.11.1739

Дочь: (Ломоносова) Екатерина-Елизавета

Мать ребёнка: (Цильх) Елизавета-Христина

Рождение ребёнка
22.12.1741

Сын: Ломоносов Иван Михайлович

Мать ребёнка: (Цильх) Елизавета-Христина

Рождение ребёнка
21.02.1749

Дочь: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: (Цильх) Елизавета-Христина

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
15.04.1765
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)

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