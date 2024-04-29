Ломоносов Михаил Васильевич
Место рожденияд. Мишанинская, Двинской уезд Архангелогородская губерния, Русское царство
Дата рождения19.11.1711
Дата смерти15.04.1765
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1711
д. Мишанинская, Двинской уезд Архангелогородская губерния, Русское царство
Бракосочетание
?.02.1739
Марбург, Германия
Супруг(-а): Елизавета Андреевна (Лизхен-Христина) Ломоносова (Цильх)
Рождение ребёнка
08.11.1739
Дочь: (Ломоносова) Екатерина-Елизавета
Мать ребёнка: (Цильх) Елизавета-Христина
Рождение ребёнка
22.12.1741
Сын: Ломоносов Иван Михайлович
Мать ребёнка: (Цильх) Елизавета-Христина
Рождение ребёнка
21.02.1749
Дочь: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: (Цильх) Елизавета-Христина
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
15.04.1765
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)