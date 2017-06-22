(Цильх) Елизавета-Христина 22.06.1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Цильх) Елизавета-Христина

Место рождения

Марбург, Германия

Дата рождения

22.06.1720

Дата смерти

11.11.1766

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1720

Отец: Цильх Генрих

Мать: Цильх (Зергель) Екатерина-Елизавета

Марбург, Германия
Бракосочетание
?.02.1739

Муж: Ломоносов Михаил Васильевич

Марбург, Германия
Супруг(-а): Елизавета Андреевна (Лизхен-Христина) Ломоносова (Цильх)
Рождение ребёнка
08.11.1739

Дочь: (Ломоносова) Екатерина-Елизавета

Отец ребёнка: Ломоносов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
22.12.1741

Сын: Ломоносов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ломоносов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1749

Дочь: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Ломоносов Михаил Васильевич

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
11.11.1766
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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