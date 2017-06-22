(Цильх) Елизавета-Христина
Место рожденияМарбург, Германия
Дата рождения22.06.1720
Дата смерти11.11.1766
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1720
Отец: Цильх Генрих
Марбург, Германия
Бракосочетание
?.02.1739
Марбург, Германия
Супруг(-а): Елизавета Андреевна (Лизхен-Христина) Ломоносова (Цильх)
Рождение ребёнка
08.11.1739
Дочь: (Ломоносова) Екатерина-Елизавета
Отец ребёнка: Ломоносов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1741
Сын: Ломоносов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Ломоносов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1749
Дочь: Константинова (Ломоносова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Ломоносов Михаил Васильевич
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
11.11.1766
г. Санкт-Петербург, Российская Империя