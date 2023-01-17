Алексеева (Алексеева) Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Наталья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1836

Муж: Алексеев Семён Алексеевич

Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1837

Дочь: Васса Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Алексеев Данила Семёнович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1841

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1843

Сын: Алексеев Семен Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1843

Сын: Алексеев Аким Семёнович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Алексеев Павел Семёнович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Алексеев Егор Семёнович

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1854

Дочь: Ксения Семёновна

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1855

Дочь: Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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