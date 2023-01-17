Алексеева (Алексеева) Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1836
Софьино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a3dd10fa-bfe7-44ea-8bb8-edeaaf360030
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1837
Дочь: Васса Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Алексеев Данила Семёнович
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1841
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
08.01.1843
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1843
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
22.01.1854
Дочь: Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
30.08.1855
Дочь: Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Алексеев Семён Алексеевич
Смерть
Неизвестно