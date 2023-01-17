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Алексеев Егор Семёнович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: Алексеев Семён Алексеевич

Мать: Алексеева Наталья Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1872

Дочь: Морозова Васса Егоровна

Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1884

Сын: Алексеев Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Алексеев Иван Егорович

Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1890

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Алексеева Наталья Яковлевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас из Российской Императорской Армии рядовой
Смерть
Неизвестно
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Удушье
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