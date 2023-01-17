Алексеев Егор Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851
Рождение ребёнка
Около ?.09.1872
Дочь: Морозова Васса Егоровна
Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.03.1884
Сын: Алексеев Гавриил Егорович
Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
11.01.1890
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Алексеева Наталья Яковлевна
Бракосочетание
04.02.1907
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас из Российской Императорской Армии рядовой
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Удушье