Алексеев Данила Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Данила Семёнович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: Алексеев Семён Алексеевич

Мать: Алексеева (Алексеева) Наталья Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1858

Жена: Алексеева (Бычкова) Федора Васильевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
19.02.1862

Сын: Алексеев Василий Данилович

Мать ребёнка: Алексеева (Бычкова) Федора Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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