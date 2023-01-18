Алексеев Данила Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Бракосочетание
16.01.1858
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
19.02.1862
Сын: Алексеев Василий Данилович
Мать ребёнка: Алексеева (Бычкова) Федора Васильевна
Смерть
Неизвестно