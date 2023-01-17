Алексеев Аким Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Аким Семёнович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено ?.07.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1843

Отец: Алексеев Семён Алексеевич

Мать: Алексеева Наталья Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.02.1861

Жена: Алексеева Васса Васильевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
31.08.1862

Сын: Алексеев Евдоким Акимович

Мать ребёнка: Алексеева Васса Васильевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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