Бритов Илья Дмитриев
Место рождения
Дата рождения19.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1867
Отец: Бритов Дмитрий Егоров
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Бритов Андрей Ильин
Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Апарина Дарья Ильина
Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова
Рождение ребёнка
13.04.1905
Дочь: Ирина Ильина
Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бритов Алексей Ильич
Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова
Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитровский с/с, д. Осиповка
Рождение ребёнка
25.01.1910
Сын: Бритов Иван Ильин
Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова
Смерть
Неизвестно