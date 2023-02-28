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Бритов Илья Дмитриев

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1867

Отец: Бритов Дмитрий Егоров

Мать: Бритова Христина Аверкиева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Бритов Андрей Ильин

Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Апарина Дарья Ильина

Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1900

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1905

Дочь: Ирина Ильина

Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бритов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова

Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитровский с/с, д. Осиповка
Рождение ребёнка
25.01.1910

Сын: Бритов Иван Ильин

Мать ребёнка: Бритова Акилина Антонова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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