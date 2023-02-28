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Бритов Андрей Ильин

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

22.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Бритов Илья Дмитриев

Мать: Бритова Акилина Антонова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Бритов Иван Андреев

Мать ребёнка: Бритова Федосья Владимирова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1915
70-й пехотный Ряжский полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бритова Федосья Владимирова

Смерть
22.02.1915
д. Доманевице
Причина смерти: На войне пропал без вести
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