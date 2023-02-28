Бритов Андрей Ильин
Место рождения
Дата рожденияДо 1887
Дата смерти22.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Бритов Илья Дмитриев
Мать: Бритова Акилина Антонова
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Бритов Иван Андреев
Мать ребёнка: Бритова Федосья Владимирова
Военная служба
1915
70-й пехотный Ряжский полк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1915
д. Доманевице
Причина смерти: На войне пропал без вести