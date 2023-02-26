Бритова Акилина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Бритов Андрей Ильин
Отец ребёнка: Бритов Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Апарина Дарья Ильина
Отец ребёнка: Бритов Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
06.01.1900
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Бритов Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
13.04.1905
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Бритов Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бритов Алексей Ильич
Отец ребёнка: Бритов Илья Дмитриев
Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитровский с/с, д. Осиповка
Рождение ребёнка
25.01.1910
Сын: Бритов Иван Ильин
Отец ребёнка: Бритов Илья Дмитриев
Смерть
Неизвестно