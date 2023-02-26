Бритов Алексей Ильич
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, Дмитровский с/с, д. Осиповка
Дата рождения1906
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Бритов Илья Дмитриев
Мать: Бритова Акилина Антонова
Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитровский с/с, д. Осиповка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести