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Бритов Алексей Ильич

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитровский с/с, д. Осиповка

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

До 1886 г.р.

Жена

Около 1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бритов Илья Дмитриев

Мать: Бритова Акилина Антонова

Калужская обл., Бабынинский р-н, Дмитровский с/с, д. Осиповка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
?.06.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести
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