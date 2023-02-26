Башова Марья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1908
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Башов Семён Викторов
Рождение ребёнка
25.09.1914
Сын: Башов Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Башов Семён Викторов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башов Семён Викторов
Смерть
Неизвестно