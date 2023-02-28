Бритов Иван мл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБритов Иван мл.

Бритов Иван мл.

avatar

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бритов Дмитрий Егоров

Мать: Бритова Христина Аверкиева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
21.?.1904

Жена: Бритова Матрона Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1907

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Бритова Матрона Фёдорова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Бритов Иван Иванов

Мать ребёнка: Бритова Матрона Фёдорова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close