Бритов Иван мл.
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Бритов Дмитрий Егоров
Бракосочетание
21.?.1904
Жена: Бритова Матрона Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1907
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Бритова Матрона Фёдорова
Рождение ребёнка
23.06.1909
Сын: Бритов Иван Иванов
Мать ребёнка: Бритова Матрона Фёдорова
Смерть
Неизвестно