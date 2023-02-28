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Григорий Кондратьев

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Бурыкина Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Григорьева

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1832

Сын: Константин Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сидорова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.05.1834

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Смерть
Неизвестно
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