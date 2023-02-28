Григорий Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Бурыкина Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Григорьева
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1832
Сын: Константин Григорьев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Сидорова
Рождение ребёнка
14.05.1834
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно