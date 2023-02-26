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Бурыкина Пелагея Григорьева

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Место рождения

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Григорий Кондратьев

Мать: Авдотья (Евдокия) Григорьева

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1847

Сын: Бурыкин Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Бурыкин Дмитрий Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1852

Дочь: Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Бурыкин Дмитрий Михайлов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.06.1857

Муж: Адриан (Андриан) Филиппов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1859

Дочь: Матрона Адрианова

Отец ребёнка: Адриан (Андриан) Филиппов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Тихон Адрианов

Отец ребёнка: Адриан (Андриан) Филиппов

Рождение ребёнка
10.08.1863

Сын: Лаврентий Адрианов

Отец ребёнка: Адриан (Андриан) Филиппов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Иван Адрианов

Отец ребёнка: Адриан (Андриан) Филиппов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурыкин Дмитрий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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