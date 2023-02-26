Бурыкина Пелагея Григорьева
Место рожденияд.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Григорий Кондратьев
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1847
Отец ребёнка: Бурыкин Дмитрий Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1852
Дочь: Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Бурыкин Дмитрий Михайлов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.06.1857
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1859
Дочь: Матрона Адрианова
Отец ребёнка: Адриан (Андриан) Филиппов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тихон Адрианов
Отец ребёнка: Адриан (Андриан) Филиппов
Рождение ребёнка
10.08.1863
Сын: Лаврентий Адрианов
Отец ребёнка: Адриан (Андриан) Филиппов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1868
Сын: Иван Адрианов
Отец ребёнка: Адриан (Андриан) Филиппов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно