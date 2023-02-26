Адриан (Андриан) Филиппов
Место рожденияд.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Филипп Кириллов
Мать: Дарья Спиридова
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1851
Дочь: Надежда Андрианова
Мать ребёнка: Матрона Сергеева
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
30.06.1857
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1859
Дочь: Матрона Адрианова
Мать ребёнка: Бурыкина Пелагея Григорьева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тихон Адрианов
Мать ребёнка: Бурыкина Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
10.08.1863
Сын: Лаврентий Адрианов
Мать ребёнка: Бурыкина Пелагея Григорьева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1868
Сын: Иван Адрианов
Мать ребёнка: Бурыкина Пелагея Григорьева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Сергеева
Смерть
Неизвестно