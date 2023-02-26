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Адриан (Андриан) Филиппов

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Место рождения

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Филипп Кириллов

Мать: Дарья Спиридова

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1851

Дочь: Надежда Андрианова

Мать ребёнка: Матрона Сергеева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
30.06.1857

Жена: Бурыкина Пелагея Григорьева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1859

Дочь: Матрона Адрианова

Мать ребёнка: Бурыкина Пелагея Григорьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Тихон Адрианов

Мать ребёнка: Бурыкина Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
10.08.1863

Сын: Лаврентий Адрианов

Мать ребёнка: Бурыкина Пелагея Григорьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Иван Адрианов

Мать ребёнка: Бурыкина Пелагея Григорьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Сергеева

Смерть
Неизвестно
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