Авдотья (Евдокия) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Бурыкина Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кондратьев
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1834
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кондратьев
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кондратьев
Смерть
Неизвестно