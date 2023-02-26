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Тихонов-Федунов Василий Григорьев

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Место рождения

д.Карачево ( Осиповка ) Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Тихонов Григорий

Мать: не указана

д.Карачево ( Осиповка ) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Федунова Наталья (Анастасия) Васильева

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1846

Сын: Федунов Павел Васильев

Мать ребёнка: Федунова Наталья (Анастасия) Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.?.1848

Жена: Федосья М?рамова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1849

Сын: Спиридон (Свиридон) Васильев

Мать ребёнка: Федунова Наталья (Анастасия) Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дионисий Васильев

Мать ребёнка: Федосья М?рамова

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1852

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Федунова Наталья (Анастасия) Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Устинья Васильева

Мать ребёнка: Федосья М?рамова

Смерть
Неизвестно
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