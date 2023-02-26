Тихонов-Федунов Василий Григорьев
Место рожденияд.Карачево ( Осиповка ) Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Тихонов Григорий
Мать: не указана
д.Карачево ( Осиповка ) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Федунова Наталья (Анастасия) Васильева
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
01.11.1846
Мать ребёнка: Федунова Наталья (Анастасия) Васильева
Бракосочетание
05.?.1848
Жена: Федосья М?рамова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1849
Сын: Спиридон (Свиридон) Васильев
Мать ребёнка: Федунова Наталья (Анастасия) Васильева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дионисий Васильев
Мать ребёнка: Федосья М?рамова
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1852
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Федунова Наталья (Анастасия) Васильева
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Устинья Васильева
Мать ребёнка: Федосья М?рамова
Смерть
Неизвестно