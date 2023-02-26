Федосья М?рамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья М?рамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.?.1848

Муж: Тихонов-Федунов Василий Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дионисий Васильев

Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Устинья Васильева

Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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