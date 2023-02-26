Федосья М?рамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.?.1848
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дионисий Васильев
Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Устинья Васильева
Отец ребёнка: Тихонов-Федунов Василий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно