Авдотья (Евдокия) Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1832
Сын: Константин Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кондратьев
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кондратьев
Смерть
Неизвестно