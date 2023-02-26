Авдотья (Евдокия) Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1832

Сын: Константин Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кондратьев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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