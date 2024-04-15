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Ковалев Иван Борисович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.07.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1871 ст.

Отец: Ковалев Борис Денисович

Мать: Ковалева Агафья Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-P?i=377&cc=3511744
Крещение
18.07.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
30.09.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Яковлевич Котенко
Восприемник
29.07.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Елисеевич Иванченко
Восприемник
21.08.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Мавра Тимофеевна Каминская
Бракосочетание
03.11.1891 ст.

Жена: Ковалева Вера Потаповна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
23.02.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Поликарп Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
10.09.1892 ст.

Сын: Ковалев Василий Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.09.1892 ст.

Сын: Ковалев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
19.08.1893 ст.

Сын: Ковалев Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
Восприемник
04.12.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Савва Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.

Сын: Ковалев Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRHL?i=9&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Прокопий Гаврилович Черников
Рождение ребёнка
03.08.1898 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-Q?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.08.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Елисеевна Иванченко
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.

Сын: Ковалев Ефрем Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
Восприемник
30.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
14.10.1904 ст.

Сын: Ковалев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH2-C?i=822&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.07.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Яковлевна Рудоменко
Рождение ребёнка
28.08.1907 ст.

Сын: Ковалев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G25K?i=815&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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