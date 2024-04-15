Ковалев Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения17.07.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
17.07.1871 ст.
Отец: Ковалев Борис Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-P?i=377&cc=3511744
Крещение
18.07.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
30.09.1886 ст.
Григорий Яковлевич Котенко
Восприемник
29.07.1890 ст.
Иван Елисеевич Иванченко
Восприемник
21.08.1890 ст.
Мавра Тимофеевна Каминская
Бракосочетание
03.11.1891 ст.
Жена: Ковалева Вера Потаповна
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
23.02.1892 ст.
Поликарп Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
10.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна
Рождение ребёнка
10.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна
Рождение ребёнка
19.08.1893 ст.
Сын: Ковалев Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна
Восприемник
04.12.1894 ст.
Савва Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
12.10.1895 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRHL?i=9&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.02.1897 ст.
Прокопий Гаврилович Черников
Рождение ребёнка
03.08.1898 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZQ-Q?i=97&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.08.1900 ст.
Евдокия Елисеевна Иванченко
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна
Восприемник
30.01.1903 ст.
Григорий Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
14.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH2-C?i=822&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.07.1907 ст.
Ольга Яковлевна Рудоменко
Рождение ребёнка
28.08.1907 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Вера Потаповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G25K?i=815&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно