Ковалев Ефрем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Ефрем Иванович

Ковалев Ефрем Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.01.1901 ст.

Дата смерти

20.09.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1901 ст.

Отец: Ковалев Иван Борисович

Мать: Ковалева Вера Потаповна

Кровное, Сумська область
Смерть
20.09.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RC-C?i=117&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.09.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
Крещение
28.01.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close