Ковалев Ефрем Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1901 ст.
Дата смерти20.09.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1901 ст.
Отец: Ковалев Иван Борисович
Мать: Ковалева Вера Потаповна
Смерть
20.09.1905 ст.
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RC-C?i=117&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
21.09.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
Крещение
28.01.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь